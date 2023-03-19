МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Крупнейший швейцарский банк UBS согласился приобрести Credit Suisse за более 2 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times. FT: Credit Suisse могут слить с банком UBS

"UBS согласился приобрести Credit Suisse после того, как увеличил сумму предложения до более 2 миллиардов долларов", — говорится в сообщении издания.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что крупнейший швейцарский банк UBS обсуждает приобретение Credit Suisse. По ее данным, за организацией переговоров стоят нацбанк Швейцарии и финансовый регулятор FINMA, которые пытаются укрепить доверие к банковскому сектору страны. Также отмечалось, что UBS предложил приобрести Credit Suisse за 1 миллиард долларов.

Отмечается, что договоренность между финорганизациями должна быть 19 марта. По информации газеты, нацбанк Швейцарии также предложил UBS около 100 миллиардов ликвидности, чтобы он мог взять на себя операции Credit Suisse.

В среду стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).