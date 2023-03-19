ЦЮРИХ, 19 мар — ПРАЙМ. Переговоры о будущем банка Credit Suisse, завершились, правительство Швейцарии намерено в ближайшее время проинформировать об их итогах представителей партий и других чиновников, сообщают швейцарские СМИ со ссылкой на источники. СМИ: Банк Англии потребовал финданные кредиторов из-за краха Credit Suisse

"Переговоры о будущем Credit Suisse, по всей видимости, подошли к концу", — пишет информагентство AWP.

По данным швейцарского издания Tagblatt, в 18.30 (20.30 мск) правительство намерено проинформировать политические круги о сделке, касающейся Credit Suisse. Позднее власти проинформируют общественность.

Как уточняют местные СМИ, время пресс-конференции еще неизвестно. Пресс-служба швейцарского правительства на момент написания сообщения не ответила на соответствующий запрос РИА Новости.

В воскресенье газета Financial Times сообщила, что крупнейший швейцарский банк UBS согласился приобрести Credit Suisse за более чем 2 миллиарда долларов. По ее данным, за организацией переговоров стоят нацбанк Швейцарии и финансовый регулятор FINMA, которые пытаются укрепить доверие к банковскому сектору страны. Также отмечалось, что UBS предложил приобрести Credit Suisse за 1 миллиард долларов.

Отмечается, что договоренность между финорганизациями должна быть 19 марта. По информации газеты, нацбанк Швейцарии также предложил UBS около 100 миллиардов ликвидности, чтобы он мог взять на себя операции Credit Suisse.

В среду стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).