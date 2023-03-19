ЦЮРИХ, 19 мар — ПРАЙМ. Банк Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим швейцарском банком UBS, сообщил в воскресенье Национальный банк Швейцарии (НБШ), добавив, что предоставит помощь для поддержки поглощения. СМИ: Банк Англии потребовал финданные кредиторов из-за краха Credit Suisse

"Сегодня UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Это поглощение стало возможным при поддержке федерального правительства Швейцарии, Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и Национального банка Швейцарии", — говорится в заявлении.

Отмечается, что НБШ предоставит "значительную помощь" для поддержки поглощения Credit Suisse банком UBS.

Уточняется, что Центробанк предоставит 100 миллиардов швейцарских франков (108 миллиардов долларов) ликвидности UBS. "С поглощением Credit Suisse UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", — говорится в заявлении.

В среду стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).