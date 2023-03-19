UBS приобретет банк Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов
Банк UBS приобретет потерпевший крах Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов
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ЦЮРИХ, 19 мар — ПРАЙМ. Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов), следует из заявлений обеих организаций.
В воскресенье Национальный банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS.
"Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 миллиарда швейцарских франков", — говорится в заявлении UBS.
Аналогичные данные указаны в пресс-релизе Credit Suisse.
https://1prime.ru/banks/20230319/840119280.html
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