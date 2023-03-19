ЦЮРИХ, 19 мар — ПРАЙМ. Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов), следует из заявлений обеих организаций. Нацбанк Швейцарии объявил о поглощении Credit Suisse банком UBS

В воскресенье Национальный банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS.

"Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 миллиарда швейцарских франков", — говорится в заявлении UBS.

Аналогичные данные указаны в пресс-релизе Credit Suisse.