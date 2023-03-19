ЦЮРИХ, 19 мар — ПРАЙМ. Федеральный совет (правительство) Швейцарии предоставил банку UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse. UBS приобретет банк Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов

В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS.

"Чтобы снизить любые риски для UBS, федеральное правительство также предоставляет UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков на покрытие потенциальных убытков, связанных с определенными активами, которые UBS приобретает в рамках сделки, если любые будущие убытки превысят определенный порог", — говорится в заявлении правительства Швейцарии.

Власти страны назвали готовящееся поглощение важным вкладом в стабильность финансового рынка.

"Федеральный совет согласовал дополнительные меры по обеспечению ликвидности для обеспечения непрерывности бизнеса Credit Suisse до завершения поглощения и снижения нагрузки на швейцарскую экономику", — отмечается в заявлении.

Уточняется, что правительство создало необходимую правовую основу для того, чтобы Центробанк мог предоставить Credit Suisse дополнительную помощь в ликвидности.

В среду стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).

Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.