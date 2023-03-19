США оценили действия Швейцарии в ситуации с Credit Suisse
Власти США приветствовали действия Швейцарии в ситуации с Credit Suisse
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ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в совместном заявлении приветствовали действия швейцарских коллег, которые организовали продажу проблемного банка Credit Suisse, и заверили, что американская финансовая система сохраняет устойчивость.
"Мы приветствуем сегодняшние заявления швейцарских властей в поддержку финансовой стабильности… Мы находимся в тесном контакте с нашими иностранными партнерами для поддержки их имплементации", — говорится в пресс-релизе.
В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим банком страны UBS, который заплатит за активы конкурента 3,2 миллиарда долларов.
Йеллен и Пауэлл повторили, что, несмотря на крах двух американских банков, состояние финансовой системы США не должно вызывать беспокойства.
"Капитальная и ликвидная позиции банковской системы США сильны, и финансовая система США устойчива", — заявили они.
https://1prime.ru/banks/20230319/840119403.html
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