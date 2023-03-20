ЦЮРИХ, 20 мар — ПРАЙМ. Сделка по поглощению Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS будет завершена как можно скорее, заявил в воскресенье на пресс-конференции председатель совета директоров UBS Колм Келлехер. США оценили действия Швейцарии в ситуации с Credit Suisse

В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим банком страны UBS, который заплатит за активы конкурента 3,2 миллиарда долларов.

"Сделка не требует одобрения акционеров. Мы ждем окончательного одобрения регулирующих органов по всему миру, поэтому мы завершим эту сделку так быстро, как только сможем. Потребуются недели, чтобы эффективно закрыть эту сделку", — сказал Келлехер.

В свою очередь председатель совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн заявил на пресс-конференции, что банк оказался в кризисной ситуации из-за утраты доверия.

"Это исторический и печальный день для Credit Suisse… Решение было непростым. Но представленное решение на данный момент является наилучшим из возможных в сложившихся обстоятельствах", — заявил в воскресенье Леманн.

В среду стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).

Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.