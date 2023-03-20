ЦЮРИХ, 20 мар — ПРАЙМ. Бренд банка Credit Suisse (CS), основанного в середине XIX века, продолжит существовать до закрытия сделки UBS, заявил в воскресенье на пресс-конференции председатель совета директоров CS Аксель Леманн. США оценили действия Швейцарии в ситуации с Credit Suisse

Ранее Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим банком страны UBS, который заплатит за активы конкурента 3,2 миллиарда долларов.

"Бренд Credit Suisse продолжит свое существование до закрытия сделки по поглощению", — сказал Леманн.

Затем решения относительно сохранения бренда будет принимать руководство UBS. На пресс-конференции также было объявлено, что отделения Credit Suisse продолжат работать в обычном режиме.

С 2009 года амбассадором бренда Credit Suisse является знаменитый теннисист Роджер Федерер.

На прошлой неделе стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).

Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.