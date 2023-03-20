ВАШИНГТОН, 20 мар — ПРАЙМ. Четыре десятка отделений Signature Bank заработают с понедельника под контролем Flagstar Bank, который приобрел практически все депозиты и часть кредитного портфеля обанкротившегося американского банка, сообщил регулятор FDIC — Федеральная корпорация страхования вкладов. В ЦБ объяснили причину кризиса крушения американских банков

В результате заключенной в воскресенье сделки под контроль Flagstar Bank, дочерней структуры New York Community Bancorp, перешли активы Signature Bank на 38,4 миллиарда долларов из 110,4 миллиарда долларов.

"Сорок бывших отделений Signature Bank будут с понедельника, 20 марта 2023 года, работать под контролем… Flagstar Bank, N.A.", — сказано в релизе.

Сделка не включает депозиты на 4 миллиарда долларов и кредиты на 60 миллиардов, которые остаются в распоряжении FDIC.

Нью-йоркский Signature Bank власти закрыли из-за "системных рисков" после того, как обанкротился калифорнийский Silicon Valley Bank, входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США. Проблемы американской банковской системы связывают с повышением ставки Федеральной резервной системы, обернувшимся обесцениванием активов на балансах многих финансовых институтов.