МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В последнее время появился новый вид телефонного мошенничества, рассказа в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиянам рассказали, как отличить подлинный сайт от мошеннического

По его словам, потенциальной жертве может поступить звонок с телефонным кодом Грузии — 995.

"Понятно, что мошенники, находящиеся на западе Украины, с помощью сервиса подмены номера ставят код 995 из Грузии, чтобы было похоже на наш код 985. Человек путает и думает, что это российский сотовый. Повод один: звонящий представляется сотрудником управления МВД. После наводящих вопросов уточняет, что подразделение из Московской области. О дислокации подразделения и начальнике ничего пояснить не может, однако утверждает, что в вашем отношении проводится проверка по статье 327 УК России. Мол, некие лица обвиняют вас в подделке доверенности и краже денег с чужого счета", — рассказал эксперт.

Далее мошенники спрашивают о наличии счетов и предлагают посмотреть и проверить, не поступали ли туда краденые деньги.

"Налицо новые мотивы в старой мошеннической схеме. Будьте бдительны и осторожны", — подчеркнул юрист.

Он напомнил, что базовые правила остаются прежними: представители правоохранительных органов не выясняют служебные вопросы с гражданами по телефону.

"Если им что-то нужно, они приглашают человека к себе, устанавливают личность, проверят паспорт, а потом под запись снимут объяснения или допросят. Всё процессуально оформят и попросят расписаться. Это установленное законом правило. Кто делает по-другому, или нарушает закон, или является мошенником. В обоих случаях разговаривать с такими людьми не стоит — кладите трубку, а номер заносите в блок", — предупредил эксперт.