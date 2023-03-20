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2023
https://1prime.ru/banks/20230320/840123155.html
Швейцарские банки "сильно шокированы" сделкой UBS с Credit Suisse
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Швейцарская ассоциация банковских служащих сегодня заявила, что "сильно шокирована" сделкой UBS по покупке проблемного конкурента Credit Suisse. В заявлении для Reuters ассоциация... ПРАЙМ, 20.03.2023
банки, финансы, новости, ubs, credit suisse, швейцария
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Швейцарская ассоциация банковских служащих сегодня заявила, что "сильно шокирована" сделкой UBS по покупке проблемного конкурента Credit Suisse.
В заявлении для Reuters ассоциация потребовала от UBS "свести к абсолютному минимуму" потенциальное сокращение рабочих мест.
"Рабочие места очень многих сотрудников оказались под угрозой", — пояснила ассоциация, добавив, что она ведет диалог с руководством обоих банков.
Это заявление подчеркивает чувство тревоги в Швейцарии, так как ее репутация в качестве мирового финансового центра оказалась под ударом.
Одна из статей в швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung была озаглавлена следующим образом: "На смену зомби пришел монстр".