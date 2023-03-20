МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Швейцарская ассоциация банковских служащих сегодня заявила, что "сильно шокирована" сделкой UBS по покупке проблемного конкурента Credit Suisse. UBS намерен завершить сделку по поглощению Credit Suisse как можно скорее

В заявлении для Reuters ассоциация потребовала от UBS "свести к абсолютному минимуму" потенциальное сокращение рабочих мест.

"Рабочие места очень многих сотрудников оказались под угрозой", — пояснила ассоциация, добавив, что она ведет диалог с руководством обоих банков.

Это заявление подчеркивает чувство тревоги в Швейцарии, так как ее репутация в качестве мирового финансового центра оказалась под ударом.

Одна из статей в швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung была озаглавлена следующим образом: "На смену зомби пришел монстр".