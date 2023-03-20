ДОХА, 20 мар — ПРАЙМ. Изменения в оценке инвестиций Саудовского национального банка (SNB) в Credit Suisse не повлияют на планы роста SNB и прогнозы на 2023 год, говорится в заявлении банка, размещенном на сайте саудовской фондовой биржи Tadawul. Швейцарские банки "сильно шокированы" сделкой UBS с Credit Suisse

"Общие активы Национального банка Саудовской Аравии превышают 945 миллиардов риалов. Банк по-прежнему находится выше всех порогов и продолжает обладать хорошей капитализацией и ликвидностью. SNB по-прежнему сосредоточен на своей основной стратегии роста в Саудовской Аравии, которая является страной с самой быстрорастущей экономикой среди стран "большой двадцатки". В свете недавних объявлений на рынке ситуация с Credit Suisse не повлияет на планы роста SNB и прогнозы на 2023 год", — отмечается в заявлении банка.

В SNB напомнили, что в ноябре 2022 года банк инвестировал 5,5 миллиарда риалов в 9,88% акций Credit Suisse в рамках проекта по привлечению капитала, а также в качестве финансовых вложений в рамках инвестиционного портфеля SNB. По состоянию на декабрь 2022 года инвестиции банка в Credit Suisse составляли менее 0,5% от общих активов и около 1,7% от инвестиционного портфеля саудовского банка.

В воскресенье Нацбанк Швейцарии объявил, что оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse будет поглощен крупнейшим швейцарском банком UBS, асам нацбанк предоставит "значительную помощь" для поддержки этого поглощения. UBS покупает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,25 миллиарда долларов), по 0,76 франка за акцию. На закрытие торгов в пятницу акции Credit Suisse стоили 1,86 франка.

Как отмечал информационный финансовый портал MarketWatch, Saudi National Bank, Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и Норвежский нефтяной фонд входят в число акционеров Credit Suisse, которые могут понести наиболее серьезные потери из-за продажи акций банка с существенной скидкой. Так, Saudi National Bank, который купил акции швейцарского банка всего полгода назад за 1,5 миллиарда долларов, может потерять более 1 миллиарда долларов за этот пакет.

Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.