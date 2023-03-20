ЖЕНЕВА, 20 мар — ПРАЙМ. Швейцарский банк UBS начинает запрашивать у своих российских клиентов статус их пребывания в Швейцарии в связи с санкциями, принятыми против России, и уточняет, что оставляет за собой право заблокировать банковские отношения, говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Швейцарские банки "сильно шокированы" сделкой UBS с Credit Suisse

"В связи с мерами, принятыми Федеральным советом в отношении России и Белоруссии, мы обязаны документально подтвердить статус пребывания потенциально затронутых клиентов", — говорится в письме, разосланном 17 марта банком российским клиентам, работающим в Швейцарии.

UBS уточняет, что ожидает получения от них копии паспорта страны проживания или вида на жительство в Швейцарии к 5 мая 2023 года.

"Обратите внимание, что мы оставляем за собой право заблокировать вышеупомянутые банковские отношения с 6 мая 2023 года, если запрошенные документы не поступят к нам до 5 мая 2023 года", — добавляется в письме.

Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). Шесть центробанков мира расширят предоставление долларов на рынок

Ранее Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим банком страны UBS, который заплатит за активы конкурента 3,2 миллиарда долларов.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.