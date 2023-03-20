МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло кандидатами для избрания в наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) девятерых человек, в том числе главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева и экс-премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, следует из распоряжения кабмина. Набсовет Сбера рекомендовал выплатить рекордные в истории банка дивиденды

"Список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет… акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" (г. Москва): министр сельского хозяйства Российской Федерации Патрушев Д. Н., советник общества с ограниченной ответственностью "ПримаМед Групп" Румас С. Н.", — сказано в документе.

Сергей Румас занимал пост премьер-министра Белоруссии в 2018-2020 годах.

Также кандидатами в набсовет кабмином выдвинуты замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, замминистра финансов Ирина Окладникова, председатель правления РСХБ Борис Листов, замминистра экономического развития Мурат Керефов, гендиректор компании ОЗК Дмитрий Сергеев, гендиректор организации поддержки национальных экологических проектов "Атмосфера" Владимир Стржалковский и замруководителя секретариата вице-премьера России Виктории Абрамченко Игорь Абазов.

Россельхозбанк — ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка.