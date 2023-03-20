МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. UBS справится с рисками, связанными с приобретением своего швейцарского конкурента Credit Suisse, заявил гендиректор UBS Ральф Хамерс телеканалу SRF. Швейцарские банки "сильно шокированы" сделкой UBS с Credit Suisse

В рамках сделки, организованной швейцарскими регуляторами в воскресенье, UBS заплатит за Credit Suisse 3 млрд швейцарских франков (3,23 млрд долларов) и примет на себя до 5,4 млрд долларов убытков.

Хамерс, который станет гендиректором объединенного банка, заявил, что UBS сумеет справиться с рисками, которые может нести в себе создание так называемого супербанка.

"У UBS очень хороший коэффициент достаточности капитала и очень хорошая ликвидная позиция. Таким образом, мы ограничили рыночные риски", — заявил Хамерс в интервью, которое транслировалось в понедельник утром.

"Нашим вторым шагом станет трансформация инвестиционно-банковского бизнеса CS в инвестиционный банк того же типа, что и у UBS. Мы называем его некапиталоемким инвестиционным банком. Благодаря этому наши риски будут не так уж велики", — добавил он.

По его словам, он пока не владеет какими-либо цифрами, касающимися увольнений в Credit Suisse, однако сокращение расходов неизбежно.

Тем не менее определенных планов в настоящий момент нет.

"(У CS), безусловно, есть возможности и шансы для роста. Многие сотрудники — а у CS их 50 000 по всему миру — продолжат работать вместе с нами. И вместе с ними мы сможем построить еще более успешный банк", — полагает он.

Сделка позволит стабилизировать швейцарский финансовый рынок и успокоить клиентов Credit Suisse, считает Хамерс.

"Эта сделка означает возвращение стабильности и надежности для клиентов CS, — отметил Хамерс. — Кроме того, мы подтверждаем репутацию Швейцарии как финансового центра".