ВАШИНГТОН, 20 мар – ПРАЙМ. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США продлила срок проведения торгов по продаже обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB), говорится в опубликованном заявлении организации. First Citizens BancShares может купить обанкротившийся SVB, пишет Bloomberg

"Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США продлила процесс торгов по Silicon Valley Bridge Bank", — указано в сообщении.

Отмечается, что ряд сторон уже проявили интерес к покупке рухнувшей финансовой организации и теперь FDIC вместе с участниками аукциона необходимо больше времени на изучение всех опций проведения возможной сделки. Процесс торгов, как уточнили в корпорации, продлен до 24 марта 2023 года.

Silicon Valley Bridge Bank был создан FDIC 13 марта 2023 года в качестве получателя активов Silicon Valley Bank.

Ранее в марте газета Wall Street Journal сообщала, что FDIC намерены вновь попробовать выставить на аукцион обанкротившийся SVB после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные. Швейцарские банки "сильно шокированы" сделкой UBS с Credit Suisse

По данным издания, представители FDIC сообщили республиканцам в Сенате в понедельник, что у них есть дополнительные возможности для продажи теперь, когда регуляторы объявили крах банка угрозой для финансовой системы.

Хотя ни один из крупнейших банков США не сделал предложение по SVB в воскресенье, по крайней мере одно предложение было сделано другим учреждением, но было отклонено FDIC, сообщили источники. Срок проведения второго аукциона не уточняется.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.