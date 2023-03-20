МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Покупка Credit Suisse банком UBS, возможно, стабилизирует рынок на какое-то время, но по сути эта сделка — латание дыр, в долгосрочной перспективе проблем мировой финансовой системы она не решит, заявил РИА Новости заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. Швейцарские банки "сильно шокированы" сделкой UBS с Credit Suisse

В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).

"Неудивительно, что швейцарский регулятор быстро принял решение по спасению Credit Suisse, системно значимого банка страны, но, по сути, это латание дыр", — сказал Столяров.

"Да, данная сделка, возможно, стабилизирует рынок на какое-то время, но, проблем мировой финансовой системы она не решит. Все они обязательно вылезут в долгосрочной перспективе", — добавил эксперт.

Причина, по его словам, в том, что банки сегодня столкнулись с очень большими проблемами.

"Они будут опасаться увеличивать кредитную активность, что приведет в результате и к торможению экономики",- заключил Столяров.