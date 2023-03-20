МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Банк UBS, приобретая Credit Suisse без хорошего аудита, может купить "кота в мешке", прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Индекс FTSE 100 падает после сделки UBS с Credit Suisse

В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).

"Без надлежащего аудита можно "купить кота в мешке". Тем более, что Credit Suisse Group AG 14 марта заявила, что обнаружила "существенные недостатки" в своих процедурах отчетности и контроля за последние два года после вопросов регулирующих органов США", — отметил эксперт.

Осадчий напомнил, что самой большой неудачной сделкой на банковском рынке слияний и поглощений считается приобретение в 2008 году Bank of America ипотечной компании Countrywide Financial за 2,5 миллиарда долларов. Вместо того, чтобы превратить банк в крупнейшего игрока на американском рынке ипотеки, эта сделка привела к убыткам на сумму около 100 миллиардов долларов из-за списаний и юридических урегулирований, посетовал эксперт.

Другим примером сверхнеудачной сделки на рынке слияний и поглощений является покупка американским банком Wachovia финансовой корпорации Golden West Financial за сумму около 25,5 миллиарда долларов в 2006 году, привел еще один пример эксперт. Убытки банка Wachovia в результате этой сделки оказались столь велики, что он был в 2008 году поглощен американской финансовой компанией Wells Fargo, заключил он.