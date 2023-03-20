МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Москве нужны реальные подвижки в вопросе переподключения Россельхозбанка к SWIFT, а не альтернативные разовые попытки обмена финансовой информацией, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Правительство назвало кандидатов в набсовет Россельхозбанка

Россельхозбанк, который является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки, был в 2022 году отключен от международной межбанковской системы совершения платежей SWIFT в рамках очередного пакета антироссийских санкций.

"Вывод, к которому мы сейчас приходим, говорит о том, что подвижек в переподключении Россельхозбанка к SWIFT нет. К сожалению. Попытки что-то сделать, в том числе на разовой основе, на основе альтернативного какого-то обмена финансовыми сообщениями, эти попытки тоже, к сожалению не получили своего развития", — сказал Вершинин в ходе брифинга.

Дальнейшее решение по продлению зерновой сделки будет зависеть от прогресса в реализации условий в контексте имплементации Меморандума Россия-ООН, одно из этих условий — переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, ранее заявляли в российском МИД. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

"По существу, в таком варианте — разовом, отдельном на каких-то платформах, без переподключения к SWIFT — эти попытки обречены, к сожалению, на неуспех. Нам нужно реальное разрешение проблем при осуществлении транзакций в том, что касается, подчеркну, российских сельхозтоваров, продукции и удобрений. Этого нет", — добавил Вершинин.

Договор по зерновой сделке истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию сделки по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. При этом 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла РИА Новости, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней.