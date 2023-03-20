АФИНЫ, 20 мар — ПРАЙМ. Президент Кипра Никос Христодулидис и управляющий Центральным банком Константин Иродоту на встрече подтвердили, что кипрская банковская система устойчива и способна поддерживать реальную экономику, сообщило правительственное бюро печати и информации. Россияне смогут попасть на Кипр через Кувейт

В понедельник состоялась первая встреча один на один между новым президентом Кипра Христодулидисом и главой ЦБ.

"Президент и глава банка обменялись мнениями о текущих международных событиях в банковском секторе. В частности, в отношении швейцарского банка Credit Suisse и президент, и глава ЦБ выразили удовлетворение действиями, предпринятыми властями Швейцарии для обеспечения глобальной финансовой стабильности", — говорится в сообщении.

"Что касается отечественного банковского сектора, то в ходе встречи было подтверждено общее понимание того, что кипрская банковская система устойчива и способна и дальше поддерживать реальную экономику. Кипрские банки в настоящее время имеют значительную достаточность капитала и ликвидность. Это связано с разумной политикой и успешным решением различных серьезных проблем в секторе в последние годы", — сообщило бюро.

Банковский сектор был одним из главных источников доходов кипрской экономики. В марте 2013 года долговой, финансовый и экономический кризис привели к параличу банковской системы страны, Кипр оказался на грани дефолта. В обмен на кредиты для спасения экономики Никосия обязалась провести структурные реформы и санацию финансовой системы, при которой убытки обанкротившихся банков понесут их вкладчики, акционеры и держатели долговых обязательств.

В кризис вкладчики потеряли сотни миллионов евро, размещенных в банках Кипра. Крупнейшие рейтинговые агентства в 2012 году поместили Кипр на "дно" рейтингов, присвоив ему так называемый "мусорный рейтинг", на 12 ступеней ниже инвестиционной категории, и Кипр с большим трудом вернул доверие инвесторов.