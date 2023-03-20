МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило рейтинги Credit Suisse в список на пересмотр с возможностью повышения после заявления о поглощении банка UBS, следует из пресс-релиза агентства. Глава UBS прокомментировал сделку с Credit Suisse

В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).

"Наши рейтинги (Credit Suisse – ред.) были помещены в список на пересмотр с возможностью повышения с целью указать, что мы, скорее всего, их повысим, если предполагаемое слияние завершится на объявленных условиях и не произойдет существенных изменений в наших операционных прогнозах", — пишет S&P.

Также при завершении сделки на достигнутых условиях агентство планирует приравнять рейтинги UBS и Credit Suisse как материнской компании и подразделения.

Агентство считает, что UBS значительно сильнее, поэтому сделка несет в себе для Credit Suisse такие преимущества как финансирование и ликвидность, а также укрепление стандартов менеджмента и управления рисками.