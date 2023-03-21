МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Банковские платежные системы Ирана и России уже соединены друг с другом, скоро они смогут открывать счета компаниям обеих стран и совершать платежи без использования SWIFT, заявил в интервью РИА Новости иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи. Зеленский ввел санкции против 141 юридического лица из России и Ирана

"Сегодня банковские системы платежей Ирана и России уже полностью соединены друг с другом. Вскоре банки обоих государств, создав законодательную инфраструктуру, смогут открывать своим компаниям счета", — сказал Хандузи.

Он также добавил, что, устранив барьеры в валютных операциях между двумя странами, Тегеран и Москва достигнут расширения торгово-экономических отношений.

"Мы сможем интегрировать наши банковские платформы для совершения платежей, без необходимости в использовании SWIFT и других банковских систем передачи информации и совершения платежей", — подчеркнул иранский министр.

Еще в мае 2022 года Иран и РФ, договорившись перейти на взаиморасчеты в нацвалютах, обсудили соединение своих платежных систем — "Мир" и "Шетаб". В конце января представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. По словам главы иранского Центробанка Мохаммада Реза Фарзина, Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ объединилась с SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана.

Необходимость в объединении платежных систем двух стран появилась еще в 2018 году, когда Иран отключили от системы международных переводов SWIFT. А в июне 2022 года из-за начала специальной военной операции РФ на Украине от SWIFT отключили и ряд российских банков, как Сбербанк и ВТБ.