МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Величина займов, которые запрашивают у микрофинансовых организаций (МФО) новые клиенты в России, в 2023 году снизилась на четверть: средняя сумма запроса за первый квартал составила 11,8 тысячи рублей против 16 тысяч рублей годом ранее, рассказал РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков.

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"Тенденция на снижение суммы займов тянется с 2022 года. В первом квартале 2023 года в сегменте PDL-займов (Pay Day Loans, займы до зарплаты — ред.) отмечена разница в —26 % к прошлому году…. Средняя сумма их запроса за первый триместр 2023 года — 11,8 тысячи рублей. Средняя сумма запроса за первый триместр 2022 года — 16 тысяч рублей", — сообщил Петков.

По его словам, новые клиенты в январе этого года просили у МФО в среднем 12,2 тысячи рублей, в феврале — 11,7 тысячи рублей, а в марте уже 11,5 тысячи рублей, что стало "минимумом по запрашиваемой сумме займа за 2022–2023 годы". В первом квартале прошлого года средние суммы запросов составляли по 16,3 тысячи рублей в январе и феврале и 14,3 тысячи рублей в марте.

При этом за январь-март 2023 года новым клиентам в среднем одобряли на 3,5 тысячи рублей меньше запроса — около 8,3 тысячи рублей: 8,1 тысячи в январе, 8,4 тысячи в феврале и 8,3 тысячи рублей в марте. "Новички" переоценивают свои финансовые возможности и пытаются занять больше того, что смогут вовремя вернуть. МФК "Честное слово" следит за долговой нагрузкой клиентов,… поэтому выдаёт ровно ту сумму, которую человек способен вернуть", — объяснил Петков.

У повторных клиентов в первом квартале этого года также снижались аппетиты: в январе они запрашивали в среднем около 16,2 тысячи, в феврале — 15,7 тысячи, а в марте — уже 15,6 тысячи рублей. Однако если сравнивать этот год и прошлый, сумма запроса в первом квартале выросла на 7% — до 15,9 тысячи рублей с 14,9 тысячи рублей.

В то же время у повторных клиентов меньше, чем у новых, разница между запрашиваемым и одобряемым размером ссуды. Им в первом квартале этого года одобряли на 3,1 тысячи меньше запроса — 12,8 тысячи рублей. Эксперт объясняет это тем, что вновь обратившиеся за займом клиенты "оценивают свою платёжеспособность точнее".