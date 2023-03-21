МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Величина займов, которые запрашивают у микрофинансовых организаций (МФО) новые клиенты в России, в 2023 году снизилась на четверть: средняя сумма запроса за первый квартал составила 11,8 тысячи рублей против 16 тысяч рублей годом ранее, рассказал РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков. Россиянам моложе 30 лет стало сложнее получить микрозаймы

"Тенденция на снижение суммы займов тянется с 2022 года. В первом квартале 2023 года в сегменте PDL-займов (Pay Day Loans, займы до зарплаты — ред.) отмечена разница в —26 % к прошлому году…. Средняя сумма их запроса за первый триместр 2023 года — 11,8 тысячи рублей. Средняя сумма запроса за первый триместр 2022 года — 16 тысяч рублей", — сообщил Петков.

По его словам, новые клиенты в январе этого года просили у МФО в среднем 12,2 тысячи рублей, в феврале — 11,7 тысячи рублей, а в марте уже 11,5 тысячи рублей, что стало "минимумом по запрашиваемой сумме займа за 2022–2023 годы". В первом квартале прошлого года средние суммы запросов составляли по 16,3 тысячи рублей в январе и феврале и 14,3 тысячи рублей в марте.

При этом за январь-март 2023 года новым клиентам в среднем одобряли на 3,5 тысячи рублей меньше запроса — около 8,3 тысячи рублей: 8,1 тысячи в январе, 8,4 тысячи в феврале и 8,3 тысячи рублей в марте. "Новички" переоценивают свои финансовые возможности и пытаются занять больше того, что смогут вовремя вернуть. МФК "Честное слово" следит за долговой нагрузкой клиентов,… поэтому выдаёт ровно ту сумму, которую человек способен вернуть", — объяснил Петков.

У повторных клиентов в первом квартале этого года также снижались аппетиты: в январе они запрашивали в среднем около 16,2 тысячи, в феврале — 15,7 тысячи, а в марте — уже 15,6 тысячи рублей. Однако если сравнивать этот год и прошлый, сумма запроса в первом квартале выросла на 7% — до 15,9 тысячи рублей с 14,9 тысячи рублей.

В то же время у повторных клиентов меньше, чем у новых, разница между запрашиваемым и одобряемым размером ссуды. Им в первом квартале этого года одобряли на 3,1 тысячи меньше запроса — 12,8 тысячи рублей. Эксперт объясняет это тем, что вновь обратившиеся за займом клиенты "оценивают свою платёжеспособность точнее".