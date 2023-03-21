МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российские банки вряд ли полностью откажутся от использования межбанковской системы SWIFT, она остается важным инструментом внешних расчетов, заявил РИА Новости руководитель лаборатории Школы управления "Сколково" Егор Кривошея. Банки обяжут использовать отечественные сервисы для передачи информации

Накануне Центробанк объявил, что банки с октября для передачи финансовой информации при переводах внутри России будут обязаны использовать только российские сервисы и инфраструктуру.

"Согласно решению Банка России придется отказаться от SWIFT для внутрироссийских платежей (то есть в случае, если информация отправляется от одного банка, зарегистрированного в России, другому банку, зарегистрированному в России). SWIFT при этом все еще может оставаться опцией для ведения ВЭД, что особенно актуально для тех стран, где банки не подключены к СПФС (Системе передачи финансовых сообщений — ред.) или другим инструментам передачи финансовых сообщений", — отметил Кривошея.

Также по мнению эксперта, такая инициатива не трудна в реализации, так как банки подключаются к СПФС уже не первый год. Более того, подключение к СПФС, согласно публичным источникам, бесплатно, а комиссии за сообщение сравнимы и местами даже дешевле, чем у SWIFT. США идут ва-банк: мир рискует захлебнуться под грудой долларов

Также переход на СПФС позволит легче интегрировать и, как следствие, масштабировать инициативы Банка России, включая цифровой рубль и другие новации, а также позволит не передавать информацию о внутриэкономической деятельности компаниям из других стран, добавил он.

Минусы такого решения могут быть связаны с тем, что глобальные инновации, например, обработка криптовалютных платежей, могут распространяться тяжелее, однако учитывая законодательство относительно использования криптовалют в качестве метода платежа внутри России это может быть не проблемой, а релевантные инновации могут внедряться и в СПФС, заключает Кривошея.