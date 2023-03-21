МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Число DDoS-атак на банки и платежные системы РФ резко выросло в марте, говорится в исследовании компании по кибербезопасности StormWall. Путин назвал уровень киберпреступности в России "впечатляющим"

"По данным компании StormWall, в марте 2023 года началась волна DDoS-атак на банки и платежные системы. Первые атаки на финансовые организации были замечены специалистами компании 7 марта, и с тех пор число и мощность подобных киберинцидентов только нарастает. По данным экспертов, с 7 по 20 марта число атак на финансовые организации выросло на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 63% по сравнению с таким же периодом в феврале этого года", — говорится в исследовании.

По предварительной информации экспертов, атаки были организованы политически мотивированными хакерами (хактивистами), которые в марте после длительного затишья с новыми силами бросились атаковать российские банки и платежные системы.

"Эксперты компании выявили, что атаки на финансовые организации имели относительно небольшую мощность, но ее было достаточно, чтобы нарушить работу банков. Максимальная длительность атак составила 48 часов. Специалисты считают, что хактивисты самостоятельно запустили атаки, используя готовые ботнеты, а также компьютеры своих сторонников, направляя запросы через публичные прокси-серверы", — отмечается в исследовании.

По данным компании, больше всего от DDoS-атак пострадали российские банки. "Сайты и приложения банков были недоступны, пользователи не могли зайти в свои аккаунты и осуществлять транзакции. Финансовые организации были вынуждены сообщить клиентам о техническом сбое", — отметили в StormWall.