МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Десятки тысяч сотрудников могут лишиться рабочих мест после поглощения Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS, сообщает газета Financial Times. Швейцарские банки "сильно шокированы" сделкой UBS с Credit Suisse

В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).

"Ожидается, что из-за спасения Credit Suisse банком UBS десятки тысяч рабочих мест будут сокращены, финансовый сектор Швейцарии уже готовится к серьезным последствиям спорного поглощения", — передает издание.

По данным источников, основное бремя сокращений, вероятнее всего, ляжет на внутренний бизнес и инвестиционный банк Credit Suisse. Из 120 тысяч сотрудников в Credit Suisse и UBS работу могут потерять до 40 тысяч.

Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.