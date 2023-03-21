МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 22 по 28 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 133 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Bloomberg: США прорабатывают меры на случай ухудшения банковского кризиса

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России.

До этого, с 15 по 21 марта, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 24 миллиарда рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 133 миллиардов. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 69 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,456 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 21 марта) в объеме 3,53 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.