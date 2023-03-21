МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российские банки с октября для передачи финансовой информации при переводах внутри страны будут обязаны использовать только российские сервисы и инфраструктуру, однако на самих банках и их клиентах это требование ЦБ негативно не отразится, заявил РИА Новости руководитель направления операционного консалтинга Центра компетенций НТИ по большим данным на базе МГУ Александр Ангеловский. Банки обяжут использовать отечественные сервисы для передачи информации

Накануне Центробанк объявил, что банки с октября для передачи финансовой информации при переводах внутри России будут обязаны использовать только российские сервисы и инфраструктуру.

"Требование о переводе всех внутренних банковских переводов на российскую инфраструктуру практически не привносит каких-то изменений в сектор, а лишь юридически закрепляет сложившееся положение вещей. Система передачи финансовых сообщений ЦБ и так используется для абсолютного большинства переводов внутри РФ, в связи с чем требование ЦБ не представляется труднореализуемым и не создаст дополнительных сложностей ни для финансовых организаций, ни для их клиентов", — считает Ангеловский.

Те банки, которые все еще используют SWIFT для международных переводов, продолжат пользоваться данной системой, а Систему передачи финансовых сообщений (СПФС, внутренний аналог SWIFT) будут использовать для переводов внутри РФ — технически никаких трудностей это не представляет, пояснил Ангеловский.

Исторически большинство российских банков были подключены к международной системе платежей SWIFT и использовали ее как для внутренних, так и для внешних переводов. Однако после 2014 года по инициативе Банка России была запущена разработке отечественной альтернативы — СПФС, и уже к 2018 году количество пользователей СПФС превысило количество пользователей SWIFT в российском банковском секторе.

По состоянию на текущий момент технически СПФС никак не уступает SWIFT, подчеркивает эксперт. Основное преимущество SWIFT заключается в ее глобальности — к этой системе подключены банки практически всех стран мира, "в то время как СПФС используют лишь представители 14 дружественных России государств", заключил он.