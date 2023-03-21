Аналитик Ангеловский: новое требование ЦБ о переводах не скажется на банках и их клиентах
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российские банки с октября для передачи финансовой информации при переводах внутри страны будут обязаны использовать только российские сервисы и инфраструктуру, однако на самих банках и их клиентах это требование ЦБ негативно не отразится, заявил РИА Новости руководитель направления операционного консалтинга Центра компетенций НТИ по большим данным на базе МГУ Александр Ангеловский.
Накануне Центробанк объявил, что банки с октября для передачи финансовой информации при переводах внутри России будут обязаны использовать только российские сервисы и инфраструктуру.
"Требование о переводе всех внутренних банковских переводов на российскую инфраструктуру практически не привносит каких-то изменений в сектор, а лишь юридически закрепляет сложившееся положение вещей. Система передачи финансовых сообщений ЦБ и так используется для абсолютного большинства переводов внутри РФ, в связи с чем требование ЦБ не представляется труднореализуемым и не создаст дополнительных сложностей ни для финансовых организаций, ни для их клиентов", — считает Ангеловский.
Те банки, которые все еще используют SWIFT для международных переводов, продолжат пользоваться данной системой, а Систему передачи финансовых сообщений (СПФС, внутренний аналог SWIFT) будут использовать для переводов внутри РФ — технически никаких трудностей это не представляет, пояснил Ангеловский.
Исторически большинство российских банков были подключены к международной системе платежей SWIFT и использовали ее как для внутренних, так и для внешних переводов. Однако после 2014 года по инициативе Банка России была запущена разработке отечественной альтернативы — СПФС, и уже к 2018 году количество пользователей СПФС превысило количество пользователей SWIFT в российском банковском секторе.
По состоянию на текущий момент технически СПФС никак не уступает SWIFT, подчеркивает эксперт. Основное преимущество SWIFT заключается в ее глобальности — к этой системе подключены банки практически всех стран мира, "в то время как СПФС используют лишь представители 14 дружественных России государств", заключил он.
https://1prime.ru/banks/20230321/840138782.html