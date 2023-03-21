МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Власти штата Техас в понедельник внесли HSBC Holdings в свой санкционный список. Штат расширяет меры против компаний, которые, по его мнению, слишком сосредоточены на энергетическом переходе. Bloomberg: США прорабатывают меры на случай ухудшения банковского кризиса

Штаты США, возглавляемые республиканцами, утверждают, что компании отдают предпочтение экологической, социальной и управленческой политике (ESG) в ущерб финансовым обязательствам перед своими акционерами.

Внесение в санкционный список может запретить государственным структурам Техаса инвестировать в HSBC, один из крупнейших банков Европы.

"Новая энергетическая политика HSBC является ярким примером более широкого движения в финансовом секторе. Оно заключается в продвижении социальной повестки и политических целей, которым отдается приоритет перед экономическим состоянием клиентов", — сказал финансовый контролер Техаса Гленн Хегар.

В декабре директор финансового департамента Флориды заявил, что его ведомство выведет активы на сумму 2 млрд долларов, управляемые компанией BlackRock Inc, так как штат выступает против ее политики в сфере ESG.