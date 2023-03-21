МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. МТС-банк проводит технические работы, поэтому у клиентов могут быть проблемы с платежами, а в мобильном приложении может не отображаться информация, сообщил корреспонденту РИА Новости голосовой помощник в колл-центре кредитной организации. Клиентам МКБ назвали ресурсы для скачивания приложения

"Сейчас мы проводим технические работы. Входящие и исходящие платежи могут обрабатываться с задержкой. В приложении МТС-банк может не отображаться информация", — сообщил голосовой помощник.

Кроме того, оказался не доступен сайт МТС-банка — его страницы не загружаются, убедился корреспондент РИА Новости.

МТС-банк — дочерний банк крупнейшего российского оператора мобильной связи МТС, основной акционер которого — АФК "Система" Владимира Евтушенкова. По данным РИА Рейтинг, на 1 февраля 2022 года банк занимал 33-е место в российской банковской системе по величине активов.

В феврале США и Великобритания ввели санкции против МТС-банка. И ранее в марте банк сообщал о проблемах с проведением конвертации долларов для юрлиц, так как из-за санкций США банк-корреспондент временно приостановил расчеты с банком в американской валюте.