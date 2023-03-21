МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Росбанк после введения против него западных санкций лишился части корреспондентских счетов, открытых в банках дружественных стран в местных валютах, сообщила журналистам председатель правления Наталья Воеводина. Банки обяжут использовать отечественные сервисы для передачи информации

"Были определенные ностро-счета, которые мы потеряли после санкций. Не секрет, что игроки боятся вторичных санкций, мы для них сложный партнер, поэтому кое-каких партнеров мы потеряли", — ответила она на вопрос, работают ли по-прежнему корсчета Росбанка в банках дружественных стран.

По словам Воеводиной, речь идет о прекращении отношений с отдельными банками. При этом она не уточнила, о каких странах и валютах идет речь.

В то же время Воеводина подчеркнула, что возможности для внешнеэкономических расчетов сохраняются. "В юанях (возможности — ред.) достаточно хороши, в разных других валютах, в манатах, в сомах", — перечислила она.

США и ЕС в конце февраля ввели новые санкции против российских кредитных организаций. Под новые ограничения попали в том числе "Тинькофф банк", Альфа-банк, Росбанк, "Уралсиб", "Зенит", банк "Приморье", МТС-Банк, Уральский банк реконструкции и развития.