МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Управляющий Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос в интервью, вышедшем во вторник, заявил, что банки страны устойчивы к рыночной напряженности и обладают "мощными позициями в области капитала и ликвидности". Чиновники пытаются подкрепить доверие к финансовому сектору. Рост цен на продукты в Испании достиг рекордных значений

"За счет бизнес-модели коммерческого банкинга, ориентированной на розничные операции, — преобладающей в нашей финансовой системе — испанский банковский сектор за последний год показал незаурядные результаты", — сказал Де Кос в интервью газете Expansion.

Интервью вышло после того, как UBS group в выходные при поддержке властей заключил сделку по поглощению Credit Suisse.

Заместитель управляющего Банка Испании Маргарита Дельгадо на прошлой неделе заявила, что у испанских банков имеются лишь "остаточные" позиции в Credit Suisse. Ранее осведомленный источник рассказал Reuters, что суммарные такие риски в Испании составляют намного меньше 1 млрд евро, но более подробно тему не осветил.

Де Кос, вторя словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, сказал, что банковский сектор в еврозоне устойчив.

"Это результат нормативной реформы, согласованной на международном уровне за последние десять лет, и в случае Европы это было применено ко всем банкам, вне зависимости от их размеров", — сказал Де Кос, также входящий в управляющий совет ЕЦБ.

Он добавил, что европейские банки продолжают сокращать портфели проблемных кредитов, наращивают прибыльность и выигрывают от положительного влияния повышенных процентных ставок.

На момент написания статьи акции Sabadell выросли на 7%, акции Santander, BBVA and Caixabank прибавили примерно 5%, восстанавливаясь после сильных потерь прошлой недели. Акции Deutsche Bank повысились на 4%.