МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Росбанк по итогам прошлого года заработал 4,9 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, что на 75% ниже результата предыдущего года, следует из материалов кредитной организации. Росбанк лишился части счетов в банках дружественных стран

"Несмотря на внешние вызовы, сложную операционную среду и существенные созданные резервы, группа осталась прибыльной в 2022 году, хотя прибыль после налога оказалась несколько ниже, чем в 2020-2021 годах", — отмечается в пресс-релизе.

Комментируя материалы банка, предправления Наталья Воеводина сообщила журналистам, что данная прибыль позволяет выплачивать дивиденды, однако конкретный их размер она пока не раскрыла.

При этом банк продемонстрировал в 2022 году рекордный операционный доход в размере 84 миллиардов рублей, а чистый процентный доход увеличился на 14%. Банкиры подсчитали, сколько вкладчиков заплатят налог на доход от вложений

Операционные расходы выросли на 22%. Банк продолжал инвестировать в стратегически важные направления бизнеса. Несмотря на дополнительные расходы на импортозамещение и ребрендинг, показатель операционной эффективности (отношение операционных расходов к операционным доходам) улучшился с 56% в 2021 году до 52% в 2022 году.

В течение 2022 года Росбанку удалось увеличить количество активных клиентов: в сегменте физических лиц — до 1,6 миллиона клиентов, в сегменте малого бизнеса — до 84 тысяч, а в сегменте корпоративных клиентов — до 13 тысяч. Банк активно развивал розничное кредитование и во втором полугодии рос быстрее рынка, главным драйвером стала ипотека с увеличением портфеля в 10% за 2022 год.