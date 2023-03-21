МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Глава британского минфина Джереми Хант заверил в надежности финансовой системы страны на фоне краха американского Silicon Valley Bank и ситуации со швейцарским банком Credit Suisse.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Британский филиал Silicon Valley Bank 13 марта купила британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc.

"Правительство признает, что на рынке существует некоторая волатильность. Но мы считаем, что финансовая система Великобритании фундаментально сильна, а банки Великобритании хорошо капитализированы", — заявил Хант в палате общин, отвечая на вопрос оппозиции о состоянии финансовой системы Британии. Трансляция велась на сайте британского парламента.

Глава минфина отметил, что правительство продолжает следить за ситуацией в мире после банкротства Silicon Valley Bank.

В кризисной ситуации оказался и такой швейцарский гигант Credit Suisse. На прошлой неделе стоимость его акций на бирже обвалилась на четверть. В результате было объявлено, что Credit Suisse будет поглощен крупнейшим швейцарским банком UBS.

Причем несколькими днями ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки, точно предсказавший крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году, заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского SVB, станет именно Credit Suisse.