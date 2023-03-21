МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Банк России c 1 апреля установил дифференцированные нормативы резервов по обязательствам в дружественных и недружественных валютах, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Экономист спрогнозировал уровень ключевой ставки ЦБ к концу года

"Банк России в целях стимулирования изменения структуры валютных пассивов кредитных организаций в пользу валют дружественных стран и при этом сохранения условий для дальнейшей общей девалютизации банковских балансов установил с 1 апреля 2023 года для всех кредитных организаций дифференцированные нормативы обязательных резервов по обязательствам в валютах недружественных стран и иных иностранных валютах", — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Уточняется, что такие резервы составят 7,5% по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран и 5,5% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте, за исключением обязательств в валютах недружественных стран. При этом, размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю.

"Новые нормативы обязательных резервов применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за апрель 2023 года. Иные нормативы обязательных резервов остаются без изменения", — отметили в регуляторе.

"Банк России с 1 апреля 2023 года также устанавливает коэффициенты по операциям с участием кредитной организации — центрального контрагента (КО-ЦК), применяемые по обязательствам кредитных организаций — участников операций репо и депозитных сделок с централизованным клирингом, в иностранной валюте", — добавили в регуляторе.

Такие коэффициенты по операциям составят 0,05 — по обязательствам в валютах недружественных стран и 0,2 — по обязательствам в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран). "Новые коэффициенты по операциям с участием КО-ЦК применяются начиная с расчета размера обязательных резервов кредитных организаций за апрель 2023 года. Коэффициент по операциям с участием КО-ЦК, применяемый по обязательствам в валюте Российской Федерации, остается без изменения (0,2)", — заключили в ЦБ.