ЖЕНЕВА, 21 мар — ПРАЙМ. Министерство финансов Швейцарии приказало банку Credit Suisse приостановить выплату определенных бонусов своим сотрудникам на фоне государственной помощи, полученной банком, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Аналитик прокомментировал сделку банка UBS с Credit Suisse

"Федеральный совет (правительство) принял к сведению тот факт, что Федеральный департамент финансов (DFF) своим решением уведомил Credit Suisse о том, что учреждение должно приостановить выплату определенных переменных вознаграждений своим сотрудникам", — сказано в документе.

Ведомство уточняет, что это решение касается вознаграждений, уже утвержденных на финансовые периоды до 2022 года, но выплата которых откладывается и осуществляется, например, в виде прав на акции.

"Статья 10a закона "О банках" предусматривает, что Федеральный совет предписывает меры в области вознаграждения, если он предоставляет банку, имеющему системное значение, прямую или косвенную финансовую помощь, полученную из средств Конфедерации", — добавляется в заявление.

Правительство Швейцарии также обратилось к минфину с просьбой представить дополнительные меры, касающиеся переменной заработной платы, на финансовый период до 2022 года и последующие финансовые годы.

В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим банком страны UBS, который заплатит за активы конкурента 3,2 миллиарда долларов.

Федеральный совет Швейцарии предоставил банку UBS гарантию в размере девяти миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse.