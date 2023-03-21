МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российские банки в феврале заработали 293 миллиарда рублей чистой прибыли, что больше показателя месяцем ранее на 14%, говорится в материалах ЦБ. Правительство изучит увеличения сроков льготного кредитования по ипотеке

"Чистая прибыль сектора в феврале составила 293 миллиарда рублей, (доходность на капитал в годовом выражении – более 29%), что на 14% выше итогов января (258 миллиардов рублей)", — пишет регулятор.

Отмечается, что результат поддержала положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля, которая составила 140 миллиардов рублей.

При этом за два месяца 2023 года сектор заработал 551 миллиард рублей, однако без учета валютной переоценки результат составил бы около 440 миллиардов рублей, указывает регулятор. "Также для оценки прибыльности сектора на среднесрочном горизонте нужно принимать в расчет значительные отрицательные корректировки прибыли прошлых лет: суммарно в январе –феврале банки отразили их на примерно 280 миллиардов рублей", — добавили в ЦБ.

Количество прибыльных банков в феврале снизилось до 246 с 263 в январе, а доля прибыльных банков в активах сектора снизилась до 94 с 98%.

Кроме того, темпы роста ипотечного кредитования в России в феврале ускорились после январского замедления и составили 1,5% против 0,6% месяцем ранее, говорится в сообщении Банка России.

"Ипотека ускорилась после замедления в январе. По предварительным данным, ипотека в феврале выросла на 1,5% после традиционного для начала года замедления (+0,6% в январе), но темпы при этом все равно ниже среднемесячных за 2021 год (+2,3%)", — говорится в материале регулятора.

Также начали восстанавливаться выдачи ипотеки с господдержкой после январского замедления – до 209 миллиардов с 128 миллиардов рублей (прирост составил 64%). "Семейная ипотека" стала наиболее популярной в феврале после изменения в начале года условий основных госпрограмм … – выдачи по ней выросли в 1,8 раза – до 100 с 56 миллиардов рублей", — отметили в ЦБ.

Кроме того, "Льготной ипотеки" в феврале было выдано на 90 миллиардов рублей против 62 миллиардов рублей месяцем ранее. "Выдачи рыночной ипотеки также выросли (предварительно на ~40%, до 210 миллиардов рублей в феврале с 152 миллиардов рублей в январе)", — заключили в регуляторе.