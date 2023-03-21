МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках в феврале выросли на 2%, юрлиц — на 1,1%, говорится в материалах регулятора. Экономист спрогнозировал уровень ключевой ставки ЦБ к концу года

"Средства населения (без учета счетов эскроу) выросли на 711 миллиардов рублей (+2%) после значительного снижения в январе (-2,7%). В феврале средства юрлиц умеренно выросли (+504 миллиарда рублей или +1,1%), в основном за счет нефтегазовых компаний", — привел данные ЦБ.

Регулятор отметил, что норма сбережений у населения оставалась высокой в условиях сохраняющейся неопределенности и более сдержанной потребительской активности.