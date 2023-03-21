Объем средств физлиц в российских банках вырос в феврале
ЦБ: средства физлиц и юрлиц в российских банках в феврале выросли
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках в феврале выросли на 2%, юрлиц — на 1,1%, говорится в материалах регулятора.
"Средства населения (без учета счетов эскроу) выросли на 711 миллиардов рублей (+2%) после значительного снижения в январе (-2,7%). В феврале средства юрлиц умеренно выросли (+504 миллиарда рублей или +1,1%), в основном за счет нефтегазовых компаний", — привел данные ЦБ.
Регулятор отметил, что норма сбережений у населения оставалась высокой в условиях сохраняющейся неопределенности и более сдержанной потребительской активности.
https://1prime.ru/banks/20230321/840148999.html
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