МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Американский First Republic Bank, акции которого обвалились на 36%, рассматривает вариант частичного сокращения своей деятельности, а также работает над поиском новых инвесторов, в частности, имеет контакты с одним из крупнейших инвестбанков в мире JP Morgan Chase (США), передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Глава UBS прокомментировал сделку с Credit Suisse

На прошлой неделе в четверг акции банка обваливались на 36%, в связи с чем в пятницу First Republic Bank получил 30 миллиардов долларов в виде депозитов от 11 крупных банков США.

Во вторник агентство Блумберг передавало, что крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta продал все свои акции в испытывающем трудности американском банке First Republic Bank.

"First Republic Bank, региональный банк США, изо всех сил пытающийся сохранить жизнеспособность после оттока депозитов, рассматривает способы сокращения (деятельности), если его попытки привлечь новый капитал потерпят неудачу… First Republic работает с JPMorgan Chase & Co над поиском новых источников капитала", — говорится в сообщении агентства.

С 10 по 15 марта банковские займы у Федеральной резервной системы (ФРС) США варьировались от 20 до 109 миллиардов долларов США по процентной ставке однодневной ссуды в 4,75%. С момента закрытия 9 марта First Republic Bank также увеличил краткосрочные займы в Федеральном банке жилищного кредита США на 10 миллиардов долларов по ставке 5,09%.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

Газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.