МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Число кибератак на российские кредитные организации в первом квартале выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом, самая мощная атака второй год подряд была в феврале, она осуществлялась на один и тот же банк, входящий в десятку крупнейших, сообщил РИА Новости руководитель направления WAF и Anti-DDoS компании "РТК-Солар" Алексей Пашков. Хакеры стали атаковать банки России несколько реже, чем в прошлом году

Накануне Банк России сообщил, что на прошлой неделе зафиксировал повышенное число кибератак на кредитные организации, все они отражались штатно. На прошлой неделе сразу несколько банков сообщили о DDos-атаках на свои сервисы. В частности, с такими инцидентами сталкивались "Уралсиб", Росбанк и "Ак Барс банк".

"Количество DDoS-атак на российские банки в первом квартале 2023 года на 31% (то есть почти на треть) превышает аналогичный показатель первого квартала 2022 года… Самая мощная атака второй год подряд зафиксирована нами в феврале. Оба раза жертвой хакеров становился один и тот же банк из топ-10", — сообщил Пашков.

Однако по сравнению с 2022 годом интенсивность самой мощной DDoS-атаки снизилась с 2,3 до 1,5 Гбит/c, а продолжительность самой долгой атаки за первый квартал осталась практически неизменной — чуть больше 31 дня, рассказал Пашков.

Стоит учесть, что в 2022 году волна массовых DDoS-атак начала резко нарастать только в марте, когда количество атак увеличилось более чем в 30 раз в сравнении с февралем того же года, а пик атак на финсектор пришелся на апрель-май, добавил он.

"Таким образом, второй год подряд после начала СВО мы видим одинаковые атаки на одни и те же крупнейшие банки. То есть злоумышленники выбирают самые значимые финорганизации страны, стремясь вызвать раздражение и недовольство максимального числа пользователей. Хотя крупные банки использую качественную защиту от DDoS, подобные изматывающие атаки доставляют определенные неудобства этим организациям", — заключил эксперт.