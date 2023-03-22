Финансист Макдональд заявили об устойчивости России перед угрозой банковского кризиса
ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Россия будет устойчивой перед угрозой банковского кризиса, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.
"Пожалуй, да", — сообщил он на вопрос о том, окажется ли Россия устойчивой перед банковским кризисом.
По мнению Макдональда, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, Россия является страной с "твердыми активами", включая золото и серебро, которые будут расти в цене в ходе кризиса.
При этом эксперт добавил, что нефть не будет оказывать помощи РФ в этом отношении.
Кроме того, Макдональд оценил риски для Китая и заявил, что КНР очень уязвима перед европейской экономикой и потребителями в США. Это делает страну подверженной банковскому кризису, подчеркнул он, добавив при этом, что Китай является страной с "твердыми активами", которые будут расти в цене в ходе кризиса.
Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
https://1prime.ru/banks/20230322/840152208.html