МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Аферисты начали завлекать обманутых ранее россиян предложениями "бороться с преступностью", рассказали в пресс-службе ВТБ. Мошенники попытались обмануть майора полиции на 120 тысяч рублей

Согласно информации банка, мошенники звонят пострадавшим россиянам от имени органов госбезопасности с предложением заработать на поиске преступников.

"Клиентов используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по "спасению" средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег", — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что ВТБ работает с Банком России по противодействию действиям дропперов и считает необходимым усилить контроль за физическими и юридическими лицами, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снятия денег через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание, пояснили в банке.

Специалисты банка рекомендуют быть бдительными в любой ситуации и не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, а если звонок кажется подозрительным, не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами, например, не переводить денежные средства на неизвестный счет.