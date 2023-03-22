МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума выступил за создание совместного банка между Россией и Африкой для облегчения банковских операций и финансирования проектов в его стране. Россия списала задолженность для Африки на более чем 20 миллиардов долларов

"Я думаю, что в случае укрепления сотрудничества с Россией в основных отраслях экономики очень важно, чтобы мы изучили возможность создания совместного банка между Россией и Африкой с открытием филиала в Буркина-Фасо, для облегчения банковских операций между двумя странами и финансирования проектов в нашей стране… При совместной торговле и инвестициях очень полезно наличие финансовой системы или банка для облегчения операций", — отметил он.

По его словам, наличие такого банка может сильно облегчить банковские переводы при экспорте товаров в Россию.

В январе премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела во время встречи с послом России в этой стране выразил желание сформировать совместный комитет по активизации торговых и экономических отношений между двумя странами.