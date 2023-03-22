В Буркина-Фасо выступили за создание российско-африканского банка
Спикер парламента Буркина-Фасо Бугума выступил за создание российско-африканского банка
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума выступил за создание совместного банка между Россией и Африкой для облегчения банковских операций и финансирования проектов в его стране.
"Я думаю, что в случае укрепления сотрудничества с Россией в основных отраслях экономики очень важно, чтобы мы изучили возможность создания совместного банка между Россией и Африкой с открытием филиала в Буркина-Фасо, для облегчения банковских операций между двумя странами и финансирования проектов в нашей стране… При совместной торговле и инвестициях очень полезно наличие финансовой системы или банка для облегчения операций", — отметил он.
По его словам, наличие такого банка может сильно облегчить банковские переводы при экспорте товаров в Россию.
В январе премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела во время встречи с послом России в этой стране выразил желание сформировать совместный комитет по активизации торговых и экономических отношений между двумя странами.
https://1prime.ru/banks/20230322/840154657.html
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