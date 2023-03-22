МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку выступил за отклонение в первом чтении законопроекта об ограничении размера банковской комиссии за ведение расчетов посредством банковских карт (эквайринг). В России зафиксировали новую волну кибератак на банки

Документ внесен группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду". Они обращают внимание, что в настоящее время большая часть расчетов в розничной торговле осуществляется с применением платежных карт, причем комиссия составляет от 1% до 3,5%, при этом фактически бремя оплаты комиссии за эквайринг "ложится на плечи потребителей приобретаемых с помощью банковских карт товаров, увеличивая их цену".

Поэтому законопроектом предлагается ограничить размер банковской комиссии за оплату продовольственных и непродовольственных товаров в рознице на территории РФ с использованием платежных карт. Размер такого комиссионного вознаграждения, согласно документу, "не должен превышать половины процента от суммы операции". Такая мера позволит снять часть финансовой нагрузки с конечного потребителя розничных товаров и будет способствовать сдерживанию роста цен, а также повышению потребительского спроса, считают разработчики.

Однако комитет по финрынку полагает, что "введение законодательного ограничения эквайринга в размере не более 0,5% от суммы операции может привести к удорожанию условий осуществления (реализации) иных банковских продуктов, операций, и снижению доступности финансовых услуг для граждан в целом". ЦБ установил нормативы по валютным пассивам банков

Кроме того, сейчас появляются разные новые варианты оказания услуг (Система быстрых платежей, Система передачи финансовых сообщений), по которым комиссионные даже ниже, чем предлагаемые авторами законопроекта. "То есть сама система развивается таким образом, что комиссионные благодаря этому снижаются, и на самом деле эквайринг вряд ли будет развиваться, если комиссионные будем ограничивать", — считает глава комитета Анатолий Аксаков.

"Мы также не поддерживаем законопроект", — сообщил на заседании комитета заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Правительство РФ также не поддерживает законопроект, поскольку "регулирование размера комиссии за эквайринг может привести к тому, что в целях компенсации возможных потерь банки будут увеличивать стоимость других банковских продуктов".