МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Американские трейдеры и чиновники обсуждают возможные меры по спасению First Republic Bank от банкротства, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Финансист предупредил о грядущем банкротстве еще 50 банков США

"Лидеры Уолл-стрит и американские чиновники, обсуждающие вмешательство в дела First Republic Bank, изучают возможность поддержки со стороны правительства для стимулирования сделки, которая помогла бы спасти банк", — пишет агентство со слов источников, которые добавили, что меры могут сделать банк более привлекательным для инвесторов, что спасет его от банкротства.

По словам источников, среди мер может быть вывод правительством токсичных активов из First Republic Bank. Также обсуждается возможность защиты денежных обязательств, более гибкое применение правил управления капиталом или ослабление ограничений на долю собственности.

На прошлой неделе в четверг акции банка обваливались на 36%, в связи с чем в пятницу First Republic Bank получил 30 миллиардов долларов в виде депозитов от 11 крупных банков США. Байден считает, что банкам в США больше ничего не грозит

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

Газета New York Times писала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.