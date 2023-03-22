МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Райффайзенбанк из-за усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей со стороны банков-корреспондентов с 3 апреля повышает минимальную сумму переводов для юрлиц в долларах, евро и юанях, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Юрлица снизили объем операций по банковским картам в четвертом квартале

"С 3 апреля 2023 года минимальная сумма исходящего платежа в долларах США, евро и юанях для клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, составит 50 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и 100 тысяч китайских юаней", — сообщили в банке.

"Решение вызвано усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих расчеты в этой валюте", — пояснили в кредитной организации.

До этого минимальная сумма исходящего платежа в долларах для юрлиц, ИП и лиц, занимающихся частной практикой, составляла 15 тысяч долларов. В своем февральском сообщении банк отмечал, что платежи на суммы выше этого порога, а также расчеты в других валютах проводятся без ограничений по сумме.