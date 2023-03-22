МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Договор купли-продажи 100% акций материнской структуры Альфа-банка заключен еще в феврале, документ ожидает согласований регуляторов стран ЕС и России, говорится в отчете "АБ Холдинг", который принадлежит кипрской материнской компании банка ABH Financial Ltd. ЦБ не получал информацию о сделке по смене собственников Альфа-банка

"В феврале 2023 года компания ABH Financial Ltd заключила с одним из бенефициаров договор купли-продажи 100% акций общества. Договор требует согласования регулирующих органов РФ и стран ЕС. На дату выпуска данной бухгалтерской отчетности согласования еще не были получены", — говорится в отчете компании за 2022 год, подписанном 16 марта.

Ранее в марте газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен в свете западных санкций готовы продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов деловому партнеру Андрею Косогову. По данным издания, Фридман и Авен владеют 45% акций Альфа-банка через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка.

После этого в пресс-службе банка сообщили, что сделка по смене акционеров Альфа-банка готовится, но говорить о ее завершении рано. Если она состоится, то основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Косогов, уточняли там же.

В минувшую пятницу, 17 марта, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор пока не получал информации о сделке по смене структуры собственников Альфа-банка.