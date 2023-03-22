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2023
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Газпромбанк повысил ставку по вкладам в юанях
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Газпромбанк второй раз с начала года повысил ставку по вкладам в юанях — до 2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. "Газпромбанк повысил ставку по вкладу в... ПРАЙМ, 22.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Газпромбанк второй раз с начала года повысил ставку по вкладам в юанях — до 2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
"Газпромбанк повысил ставку по вкладу в китайских юанях до 2% годовых", — сказано в сообщении.
Отмечается, что минимальная сумма вклада при открытии онлайн составляет 5 тысяч юаней, а в офисе — 10 тысяч. Срок вклада — 367 дней.
Банк повышает ставку по юаневому вкладу уже второй раз с начала года: в феврале доходность по нему была увеличена до 1,5% годовых.
Ранее в этом году ставки по вкладам в юанях повысили Сбербанк — до 2,59%, ВТБ — до 2,7%, а также Альфа-банк — до 2,7%.