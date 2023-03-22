МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Швейцарский банк UBS объявил о готовности выкупить облигации на сумму в 2,75 миллиарда евро, который были выпущены менее недели назад, следует из пресс-релиза банка. Финансист раскрыл, как Швейцария латает дыры своей экономики

"UBS Group AG приглашает держателей облигаций на сумму 1,5 миллиарда евро с фиксированной ставкой 4,625% и сроком погашения в марте 2028 года и облигаций на сумму 1,25 миллиарда евро с фиксированной ставкой 4,75% и сроком погашения в марте 2032 года, которые были выпущены 17 марта 2023 года, предложить свои облигации за деньги", — говорится в сообщении.

В воскресенье центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).