МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Потрясения на финансовых рынках могут пройти без последствий для денежно-кредитной политики или оказать лишь очень ограниченное влияние. Полномасштабный же кризис, который полностью изменит перспектив, в настоящее время маловероятен. Об этом в среду заявил Филип Лейн, главный экономист Европейского центрального банка. UBS приобретет банк Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов

"Мы всегда прокручиваем сценарии того, что может произойти, когда видим… факторы, которые усиливают друг друга. Но это довольно маловероятный сценарий в настоящее время", — сказал Лейн на конференции в среду.