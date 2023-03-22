В ЕЦБ оценили вероятность наступления банковского кризиса
Представитель ЕЦБ Лейн: полномасштабный банковский кризис сейчас маловероятен
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Потрясения на финансовых рынках могут пройти без последствий для денежно-кредитной политики или оказать лишь очень ограниченное влияние. Полномасштабный же кризис, который полностью изменит перспектив, в настоящее время маловероятен. Об этом в среду заявил Филип Лейн, главный экономист Европейского центрального банка.
"Мы всегда прокручиваем сценарии того, что может произойти, когда видим… факторы, которые усиливают друг друга. Но это довольно маловероятный сценарий в настоящее время", — сказал Лейн на конференции в среду.
https://1prime.ru/banks/20230322/840158833.html
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